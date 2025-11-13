Accordez-vous un court instant, doucement, tranquillement. Prenez le temps d'un voyage intérieur, pour découvrir qu'il y a un mystère dans l'homme, celui d'une joie qui dépasse les catégories, insuffisantes, de bonheur ou de malheur. Sans le savoir, chacun porte en soi une vie en plénitude. Il suffit parfois d'un "simple verre d'eau fraîche" , offert ou reçu, pour vivre pleinement, ici et maintenant. Ce livre puise à la source d'une spiritualité vivante et accessible, où chaque moment devient une occasion de trouver les trésors que l'on porte en soi. A travers quarante méditations lumineuses et une lecture renouvelée des grands textes (poésie, théâtre, sagesses, Evangile...), Franck H. Laurent nous accompagne sur le chemin d'une transformation profonde. Il interroge nos habitudes, nos blessures et nos aspirations, pour nous ouvrir à une joie authentique, celle qui naît du don, de la rencontre et de la compassion. Ce livre s'adresse à tous ceux qui cherchent un sens à leur existence, à ceux qui souhaitent dépasser routines et apparences pour toucher l'essentiel. La vie éternelle ? Peut-être. Mais déjà devenir vivant avant la mort. Franck H. Laurent est l'auteur de Femmes que de mots pour vous dire (Bartillat, 2017), Trois histoires d'amour à méditer (Téqui, 2017), Lettres aux jeunes amants pour leur donner le goût de l'alliance (Labor et Fides, 2024).