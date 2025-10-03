Inscription
#Polar

Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire

Nadine Monfils

ActuaLitté
BAUDELAIRE DETECTIVE ! La nouvelle série de mystères 100% belge de Nadine Monfils, auteur de la saga best-seller Les Folles Enquêtes de Magritte et Georgette. Un soir de beuverie, Charles Baudelaire rentre chez lui, titubant dans les rues de Paris, lorsqu'il trébuche sur un corps... sans tête. Et le voilà pris malgré lui dans une toile d'araignée tissée par le diable lui-même ! Entouré de personnages plus extravagants et inquiétants les uns que les autres, comme le Ratier vivant dans les égouts, une vieille concierge nymphomane, un ancien truand reconverti en curé qui parle bruxellois à une poupée déguisée en Sainte Vierge, notre poète va devoir mener sa première enquête en tant que détective. Lui qui a besoin de plonger dans la boue des bas-fonds pour en faire de l'or sera servi... Nadine Monfils est une romancière, dramaturge, scénariste et réalisatrice belge. Elle a publié plus de quatre-vingts romans, récompensés par une joyeuse ribambelle de prix littéraires.

Par Nadine Monfils
Chez Verso

|

Auteur

Nadine Monfils

Editeur

Verso

Genre

Romans policiers

Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire

Nadine Monfils

Paru le 03/10/2025

320 pages

Verso

17,90 €

9782386431135
© Notice établie par ORB
