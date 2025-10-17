La fantastique aventure du tombeau maudit

Un incroyable livre-jeu pour plonger au coeur de l'Egypte ancienne et protéger le trésor du pharaon ! Embarque pour une périlleuse aventure à travers les temples sacrés et les sables brûlants du désert. Ton objectif : protéger la tombe de Ramsès le Grand des pillards. Décide de la route à suivre et des dangers à affronter, puis fais tourner ta flèche de survie pour découvrir si tu as fait le bon choix - ou pas ! En chemin, découvre les secrets des momies, les mystères des hiéroglyphes et les légendes des dieux. Mais attention, une seule erreur pourrait te coûter cher... Alors, à toi de jouer !