#Beaux livres

La fantastique aventure du tombeau maudit

Emily Hawkins, R. Fresson

ActuaLitté
Un incroyable livre-jeu pour plonger au coeur de l'Egypte ancienne et protéger le trésor du pharaon ! Embarque pour une périlleuse aventure à travers les temples sacrés et les sables brûlants du désert. Ton objectif : protéger la tombe de Ramsès le Grand des pillards. Décide de la route à suivre et des dangers à affronter, puis fais tourner ta flèche de survie pour découvrir si tu as fait le bon choix - ou pas ! En chemin, découvre les secrets des momies, les mystères des hiéroglyphes et les légendes des dieux. Mais attention, une seule erreur pourrait te coûter cher... Alors, à toi de jouer !

Par Emily Hawkins, R. Fresson
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Emily Hawkins, R. Fresson

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Livres-jeux

La fantastique aventure du tombeau maudit

Emily Hawkins, R. Fresson

Paru le 31/10/2025

64 pages

Editions de la Martinière

24,90 €

ActuaLitté
9791040124498
