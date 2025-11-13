Inscription
#Essais

Titre professionnel Secrétaire Assistant(e) Médico-social(e)

Christelle Sabatier

ActuaLitté
L'essentiel des savoirs, des méthodes et des outils pour réussir vos examens, votre stage et votre premier emploi. Cet ouvrage propose, en 12 chapitres synthétiques et de nombreux entraînements, l'ensemble des connaissances devant être maîtrisées afin de valider sa certification. Thèmes abordés : - Le système de santé et de protection sociale - Le cadre législatif - Le parcours de soins - La situation du patient - La prise en charge administrative du patient - La tenue et la mise à jour des dossiers médicaux - L'organisation hospitalière et la facturation - La communication professionnelle à l'écrit - Les écrits à caractère médical - La communication professionnelle à l'oral - La traçabilité et la conservation des informations - L'assistance d'une équipe dans l'organisation de ses activités - En annexe : l'étymologie essentielle, l'hygiène à l'hôpital, méthodologie et conseils et un glossaire. Avec 40 entraînements et 1 examen blanc pour s'entraîner et approfondir ses connaissances : applications, cas de synthèse, QCM, QROC, mises en situation, cas pratiques, entraînements à la rédaction de courriers.

Chez Dunod

Paru le 13/11/2025

241 pages

Dunod

22,00 €

9782100886104
