Epreuve de leçon Maths

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Découvrez la nouvelle édition de l'ouvrage de Maths (Oral 2026-2027) pour préparer et réussir le Concours M2 de Professeur des Ecoles (CRPE). Conforme au programme 2025. Descriptif Cet ouvrage prépare à l'épreuve de mathématiques - Concours M2 : - Une première partie" formative " : cadre de l'épreuve, méthodologie, cadre notionnel et didactique. - Une série de " leçons " type concours et leurs corrigés reprenant la structure et l'esprit des programmes de l'école primaire (cycles 1, 2 et 3). Les + des ouvrages - Sujets 2025 intégrés. - Un ouvrage de formation et de préparation : lecture active via des commentaires en marge des corrigés pour expliquer les choix pédagogiques et didactiques des corrigés. - Ouvrage bi-média avec des ressources gratuites en ligne complémentaires au papier : approfondissements de notion scientifiques, pédagogiques et didactiques (ex : modèle de fiche de préparation, structure de séquence...).

Par Daniel Motteau, Claude Jegaden
Chez Nathan

|

Auteur

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Editeur

Nathan

Genre

Concours CRPE

Epreuve de leçon Maths

Daniel Motteau, Claude Jegaden

Paru le 13/11/2025

240 pages

Nathan

22,50 €

9782095061203
© Notice établie par ORB
