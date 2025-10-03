La promesse du temps

Aloïs von Horwitz, séduisant comte bavarois du XVIIIe siècle, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la disparition de la mystérieuse Ziska. Mais lorsqu'il apprend qu'elle aurait pu, comme Luise von Wildbach avant elle, franchir les frontières du temps, une idée folle germe en lui : et s'il existait un passage vers un autre siècle, un autre monde ? Résolu à retrouver Ziska, la seule femme qu'il ait vraiment aimée, il quitte tout pour entreprendre un voyage fantastique, guidé par la seule force de son amour. A Rosling, au coeur de la forêt, l'attend peut-être une porte entre les siècles... Mais ce voyage vers l'inconnu est semé d'embûches, de révélations et de choix déchirants. Et si l'amour pouvait vraiment braver le temps... serait-il prêt à en payer le prix ? Avec cette suite brillante des Chroniques de Rosling, Bernard Grandjean nous offre une fresque romanesque envoûtante, mêlant Histoire, passions contrariées et voyage temporel, où chaque personnage cherche sa place entre héritage, destinée et choix du coeur.