Un petit port des côtes galloises est le théâtre d'une série de morts aussi violentes que mystérieuses. Alors que les policiers cherchent un coupable et que les braves gens effrayés se regardent en coin, un jeune homme, amateur de littérature fantastique, arrivé depuis peu au village, promène dans les rues et les champs alentour un regard curieux. Il fait progressivement la connaissance d'une étrange gamine qui joue à la poupée en fredonnant des chansons macabres. Le tout sous l'oeil sombre et perçant d'un grand corbeau. Une captivante réflexion sur les techniques que la BD offre pour transmettre le sentiment de " peur " et les mises en scène possibles de cette dernière. Sorel, reconnu comme un maître du fantastique européen en illustration et bande dessinée, notamment admiré par ses confrères et le public pour sa mise en couleurs directes, rend hommage à Arthur Machen, un de ses romanciers favoris ; toute la campagne, les forêts qui entourent ce petit village portuaire maudit s'inspirent des textes de cet auteur gallois. Un projet de plus de vingt ans prend ainsi forme en regroupant toutes sortes de références et de réflexions sur la mise en scène de la peur !