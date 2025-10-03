UFO Robot Grendizer - Original Name Edition

Pour son 50ème anniversaire, découvrez la série culte dans sa version d'origine. Kôji Kabuto voit une soucoupe volante s'écraser sur Terre et ramène son pilote au Professeur Umon. Après l'avoir soigné, le professeur décide d'abriter ce dernier en le faisant passer pour son fils, Daisuke. L'homme venu de l'Espace est en fait Duke Fleed, qui vient d'échapper à la destruction de sa Planète par les forces de Vega. Duke est venu à bord de Grendizer, un robot géant, dieu protecteur de Fleed, pour défendre notre Planète Bleue qui est la prochaine cible de Vega et de ses armées.