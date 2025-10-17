Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Cuba

A préciser, Express Map

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De quel bar Ernest Hemingway était-il un habitué ? Combien y a-t-il eu d'attaques contre Fidel Castro ? Pourquoi dans les usines cubaines de cigares embauchait-on des lecteurs ? Quand a-t-on préparé le premier mojito ? Faites un voyage fascinant agrémenté des sons de la salsa et de l'arôme du rhum doux assaisonné : pour une promenade à travers la magnifique architecture coloniale de La Havane et de Trinidad, une visite des plantations de tabac de Pinar del Río et de la vallée de Vinales, des plages de Cayo Largo del Sur et Varadero. Visitez Cuba avec notre guide avec la carte laminée. GUIDE : - 10 itinéraires de visite ; - une mise en page intuitive avec la division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des photos en couleur. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.

Par A préciser, Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

A préciser, Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Cuba

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cuba par A préciser, Express Map

Commenter ce livre

 

Cuba

A préciser, Express Map

Paru le 17/10/2025

132 pages

Express Map

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383554648
9788383554648
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.