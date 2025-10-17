Exotisme par excellence : plages paradisiaques, rizières vertes, cascades pittoresques, temples hindous avec des tours en forme de champignon. Démonstrations de danses traditionnelles : Kecak et Barong, visite d'une plantation de café avec dégustation des meilleures espèces de boissons noires balinaises, voyage au sommet des volcans Batur et Agung. Pour ceux qui cherchent le divertissement - des villages animés dans le sud de Bali, avec la cuisine locale et des clubs ouverts jusqu'au matin. Pour les amoureux de la nature - des randonnées à travers la forêt tropicale dans le parc national de Bali occidental et les cours de yoga sur la plage. Découvrez Bali et Lombok avec ce guide de poche ExpressMap, muni d'une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 6 itinéraires de visite passionnants ; - cartes indiquant l'emplacement des 55 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche ; - échelle 1 : 160 000 (Bali) et 1 : 400 000 (Lombok).