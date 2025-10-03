Calendrier 365 mots fléchés

Faites travailler vos méninges toute l'année avec une grille de mots fléchés par jour ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2026. Au dos de chaque fiche, la grille complétée vous permet de vérifier vos réponses. Trois niveaux de difficulté pour progresser tout au long de l'année. Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages