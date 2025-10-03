Calendrier 365 Jeux d'esprit

Faites travailler votre cerveau toute l'année avec un jeu d'esprit par jour ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2026. Boostez la vitalité de votre esprit avec des nouveaux jeux varié, intelligents et complètement inédits : jeux de lettres, observations, énigmes, casse-tête, logique, jeux de mémoire ou devinettes... Et défiez vos neurones grâce aux trois niveaux de difficulté ! Votre cerveau vous dit merci ! Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages