Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Calendrier 365 Sudokus

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nouveau : un sudoku par jour pour allier réflexion et détente ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé de janvier à décembre 2026. 365 grilles de sudoku pour tous ceux qui aiment le célèbre jeu et veulent s'entraîner tout au long de l'année. 3 niveaux : moyen, difficile et diabolique. Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages

Par A préciser, Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Calendrier 365 Sudokus par A préciser, Editions 365

Commenter ce livre

 

Calendrier 365 Sudokus

A préciser, Editions 365

Paru le 03/10/2025

640 pages

Editions 365

16,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383827337
9782383827337
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.