Calendrier 365 Sudokus

Nouveau : un sudoku par jour pour allier réflexion et détente ! Un calendrier avec des caractères plus gros et un format agrandi pour un meilleur confort de lecture, millésimé de janvier à décembre 2026. 365 grilles de sudoku pour tous ceux qui aiment le célèbre jeu et veulent s'entraîner tout au long de l'année. 3 niveaux : moyen, difficile et diabolique. Une nouvelle fabrication ! Un étui fourreau avec de l'argenté et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride millésimé de janvier à décembre 2026, 1 page par jour. Format 15 x 20 cm / 736 pages