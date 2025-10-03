La guerre de sexcession

Depuis une quinzaine d'années, un étrange phénomène semble se former entre les hommes et les femmes. Après des décennies d'unification des valeurs sur fond de pacification des rapports, une véritable rupture entre les sexes s'est amorcée, observable en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi dans de nombreux pays d'Asie. Jamais, dans notre modernité tardive, les imaginaires n'ont été aussi éloignés. Jamais les nouvelles générations n'ont évolué dans des bulles aussi opposées, nourries de récits antagonistes, de ressentiments croissants, d'une colère à peine contenue. L'autre devient l'origine du mal-être. L'amour, un champ de mines. A cette polarisation affective et relationnelle - génératrice d'une chute radicale du taux de couple et de la natalité - s'ajoute une crise politique qui nous sépare toujours un peu plus. Ce phénomène global porte un nom : la sexcession.