Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Questionnaires

Max Frisch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Max Frisch, après ses études et des voyages en Europe centrale, devient architecte comme son père. En 1942, il dessine une piscine publique construite au centre de Zürich, le Letzigraben, rebaptisée aujourd'hui Max-Frisch-Bad. Il publie son premier roman en 1948, puis des pièces de théâtre. A partir de 1955, il se consacre exclusivement à son oeuvre d'écrivain et publie entre autres Homo Faber (1961), Montauk (1975), L'homme apparaît au quaternaire (1979). Les 250 questions réunies ici sont extraites de son Journal (1966-1971) et s'organisent autour de figures majeures et compatibles telles que le mariage, les femmes, l'espoir, l'humour, l'argent, la propriété... Elles n'appellent aucune réponse.

Par Max Frisch
Chez Cent Pages

|

Auteur

Max Frisch

Editeur

Cent Pages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Questionnaires par Max Frisch

Commenter ce livre

 

Questionnaires

Max Frisch

Paru le 17/10/2025

296 pages

Cent Pages

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782916390901
9782916390901
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.