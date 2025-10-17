Questionnaires

Max Frisch, après ses études et des voyages en Europe centrale, devient architecte comme son père. En 1942, il dessine une piscine publique construite au centre de Zürich, le Letzigraben, rebaptisée aujourd'hui Max-Frisch-Bad. Il publie son premier roman en 1948, puis des pièces de théâtre. A partir de 1955, il se consacre exclusivement à son oeuvre d'écrivain et publie entre autres Homo Faber (1961), Montauk (1975), L'homme apparaît au quaternaire (1979). Les 250 questions réunies ici sont extraites de son Journal (1966-1971) et s'organisent autour de figures majeures et compatibles telles que le mariage, les femmes, l'espoir, l'humour, l'argent, la propriété... Elles n'appellent aucune réponse.