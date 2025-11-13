Un·e enfant retrouve sa grand-mère pour les vacances... Aller à la mer, jouer aux échecs, visiter le jardin... Puis des mots échangés au téléphone dans une langue étrangère troublent ces moments partagés... Jour de pluie, simple tour du jardin Tu me dis tout, avec fierté, de tes plants d'aubergines, épinards et artichauts J'aurais préféré que tu m'apprennes à dire bonjour, merci je t'aime Empreint d'une grande tendresse, Sur le bout de la langue est un ouvrage sensible et poétique sur les liens familiaux, la transmission et la circulation de la langue - notamment ici sur les mots français issus de l'arabe - pour petits et grands enfants.