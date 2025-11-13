Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Sur le bout de la langue

Evelyne Mary, Mélodie Malt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un·e enfant retrouve sa grand-mère pour les vacances... Aller à la mer, jouer aux échecs, visiter le jardin... Puis des mots échangés au téléphone dans une langue étrangère troublent ces moments partagés... Jour de pluie, simple tour du jardin Tu me dis tout, avec fierté, de tes plants d'aubergines, épinards et artichauts J'aurais préféré que tu m'apprennes à dire bonjour, merci je t'aime Empreint d'une grande tendresse, Sur le bout de la langue est un ouvrage sensible et poétique sur les liens familiaux, la transmission et la circulation de la langue - notamment ici sur les mots français issus de l'arabe - pour petits et grands enfants.

Par Evelyne Mary, Mélodie Malt
Chez Les lisières

|

Auteur

Evelyne Mary, Mélodie Malt

Editeur

Les lisières

Genre

Poésie - Comptines

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sur le bout de la langue par Evelyne Mary, Mélodie Malt

Commenter ce livre

 

Sur le bout de la langue

Evelyne Mary, Mélodie Malt

Paru le 13/11/2025

32 pages

Les lisières

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096274444
9791096274444
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.