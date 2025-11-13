Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Iceland

Virginie Decamps

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" On nous a donné six mois pour vous enseigner les rudiments militaires. Durant ces six mois, vous allez suer. Souffrir. Pleurer. " A la Bibliothèque des Sagas, aux confins de l'Iceland, Maja apprend comme tant d'autres à recopier les textes anciens. Prisonnière des rayonnages poussiéreux, la jeune fille rêve d'aventures et de voyages. Cependant, la guerre menée par des continentaux désespérés conduit à l'évacuation de la Bibliothèque. Seuls restent une poignée d'élèves, dont Maja, qui vont être entraînés au combat. Le redouté capitaine Reinar a six mois pour transformer d'inoffensifs scribes en soldats promis à une mort certaine. Entre Maja la rebelle et Reinar l'inflexible, c'est l'étincelle ! Mais la menace rôde, toujours plus grande...

Par Virginie Decamps
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Virginie Decamps

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iceland par Virginie Decamps

Commenter ce livre

 

Iceland

Virginie Decamps

Paru le 13/11/2025

528 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902735
9791042902735
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.