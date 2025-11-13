" On nous a donné six mois pour vous enseigner les rudiments militaires. Durant ces six mois, vous allez suer. Souffrir. Pleurer. " A la Bibliothèque des Sagas, aux confins de l'Iceland, Maja apprend comme tant d'autres à recopier les textes anciens. Prisonnière des rayonnages poussiéreux, la jeune fille rêve d'aventures et de voyages. Cependant, la guerre menée par des continentaux désespérés conduit à l'évacuation de la Bibliothèque. Seuls restent une poignée d'élèves, dont Maja, qui vont être entraînés au combat. Le redouté capitaine Reinar a six mois pour transformer d'inoffensifs scribes en soldats promis à une mort certaine. Entre Maja la rebelle et Reinar l'inflexible, c'est l'étincelle ! Mais la menace rôde, toujours plus grande...