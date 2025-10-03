Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Magazine Georges n°78 - Volcan (oct-nov 2025)

Anne-Sophie Constancien, Fabien Roché, Mince &roux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Georges réchauffe l'automne avec son N° Volcan ! Au "sommet" de ce numéro : une grande BD explosive, un épisode de Cagoule et Lapin tout feu, tout flammes, l'histoire vraie de Pompéi, un reportage avec un ou une vulcanologue. Dans la partie "Jeux", Georges vous propose de comprendre en s'amusant comment fonctionne un volcan, rencontrer Vulcain, fils de Jupiter et dieu mythologique du feu (oui, oui, on vous ouvre notre carnet d'adresse), glisser sur les volcans de glace extraterrestres et suivre la lave dans un labyrinthe enflammé. La création en 3D de ce numéro sera volcanique à monter sans se brûler le bout des doigts. Et pour finir, dans la Partie 3, celle des activités, vous pourrez réaliser une éruption à la maison, dessiner une carte géologique, pré-parer un gâteau gros comme le Stromboli et fabriquer une lampe à lave. Bref, un numéro " chaud " en couleur !

Par Anne-Sophie Constancien, Fabien Roché, Mince &roux
Chez Maison Georges

|

Auteur

Anne-Sophie Constancien, Fabien Roché, Mince &roux

Editeur

Maison Georges

Genre

Livres 0-3 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Magazine Georges n°78 - Volcan (oct-nov 2025) par Anne-Sophie Constancien, Fabien Roché, Mince &roux

Commenter ce livre

 

Magazine Georges n°78 - Volcan (oct-nov 2025)

Paru le 03/10/2025

60 pages

Maison Georges

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382150917
9782382150917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.