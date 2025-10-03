Magazine Georges n°78 - Volcan (oct-nov 2025)

Georges réchauffe l'automne avec son N° Volcan ! Au "sommet" de ce numéro : une grande BD explosive, un épisode de Cagoule et Lapin tout feu, tout flammes, l'histoire vraie de Pompéi, un reportage avec un ou une vulcanologue. Dans la partie "Jeux", Georges vous propose de comprendre en s'amusant comment fonctionne un volcan, rencontrer Vulcain, fils de Jupiter et dieu mythologique du feu (oui, oui, on vous ouvre notre carnet d'adresse), glisser sur les volcans de glace extraterrestres et suivre la lave dans un labyrinthe enflammé. La création en 3D de ce numéro sera volcanique à monter sans se brûler le bout des doigts. Et pour finir, dans la Partie 3, celle des activités, vous pourrez réaliser une éruption à la maison, dessiner une carte géologique, pré-parer un gâteau gros comme le Stromboli et fabriquer une lampe à lave. Bref, un numéro " chaud " en couleur !