Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le sentiment de l'art

Olivier Cena

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Si Olivier Céna, journaliste et spécialiste de l'art du XXe siècle, convoque ses souvenirs d'enfance, les épisodes de sa vie personnelle, ses rencontres ou ses conversations au cours d'une histoire qui est la sienne, cela ne tient pas à quelque entreprise autobiographique, mais vise à rejoindre en son point le plus intime une réflexion fondamentale sur la naissance du sentiment de l'art, et par extension sur la nature de celui-ci ? : des premières émotions esthétiques aux obsessions persistantes, ce parcours tente de débusquer l'origine de cette force de l'art inscrite dans une vie qui sait la recevoir - ce chemin à la fois mémoriel et réflexif convoquant des voix diverses parmi les artistes, les penseurs, les écrivains, et surtout les oeuvres ? ; approfondissant les émotions suscitées et examinant les conditions de leur émergence pour rejoindre une expérience universelle, tenter de révéler, à travers les images, l'origine du pouvoir saisissant qui soutient le "? sentiment de l'art ? ".

Par Olivier Cena
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Olivier Cena

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sentiment de l'art par Olivier Cena

Commenter ce livre

 

Le sentiment de l'art

Olivier Cena

Paru le 17/10/2025

224 pages

L'Atelier Contemporain

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850352010
9782850352010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.