Si Olivier Céna, journaliste et spécialiste de l'art du XXe siècle, convoque ses souvenirs d'enfance, les épisodes de sa vie personnelle, ses rencontres ou ses conversations au cours d'une histoire qui est la sienne, cela ne tient pas à quelque entreprise autobiographique, mais vise à rejoindre en son point le plus intime une réflexion fondamentale sur la naissance du sentiment de l'art, et par extension sur la nature de celui-ci ? : des premières émotions esthétiques aux obsessions persistantes, ce parcours tente de débusquer l'origine de cette force de l'art inscrite dans une vie qui sait la recevoir - ce chemin à la fois mémoriel et réflexif convoquant des voix diverses parmi les artistes, les penseurs, les écrivains, et surtout les oeuvres ? ; approfondissant les émotions suscitées et examinant les conditions de leur émergence pour rejoindre une expérience universelle, tenter de révéler, à travers les images, l'origine du pouvoir saisissant qui soutient le "? sentiment de l'art ? ".