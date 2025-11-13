Inscription
Manga

Dead Account Tome 4

Shizumu Watanabe, Yayoi Shikata, Frédéric Antoine

ActuaLitté
Les réseaux sociaux sont hantés, un influenceur va les exorciser ! Anormalité détectée : un médium vient de se transformer en Ghost Account ! Et sa puissance est colossale ! Sôji se donne à fond dans le tournoi inter-classes afin d'être sélectionné pour l'opération d'exorcisation de K le mélancolique. En tant qu'élève de premier cycle, c'est sa seule chance d'y participer et de venger sa petite soeur Akari. Le tournoi est aussi l'occasion pour le jeune flameur de donner une leçon au pervers Dei Surugi, qui a brûlé un souvenir d'Akari... et pour ses camarades de laver l'affront infligé par la classe adverse. Alors que la victoire des 1-B se rapproche, une surprise de taille attend Sôji : Ban Ashina, son dernier adversaire, se révèle un partisan de K transformé en Ghost Account ! Une dernière bataille s'engage. Le feu contre la glace, la vie contre la mort ! Voici la conclusion épique du tournoi inter-classes !

Paru le 13/11/2025

192 pages

7,30 €

9791042015855
