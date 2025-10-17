Le jour le plus long du futur

Traquée par un essaim de vers spaghettis rosâtres et belliqueux, une créature se lance dans une fuite effrénée à travers l'espace-temps à bord d'une soucoupe volante. Elle échoue sur une planète régie par une société dystopique, dominée par deux géants de l'industrie alimentaire aux logos kawaï. Lorsqu'une des deux firmes décide de s'approprier la technologie de l'alien pour prendre l'avantage sur sa concurrente, la guerre commerciale entre elles se mue en carnage. Un employé rêveur et un robot sensible se retrouvent alors instrumentalisés, chacun dans son camp, pour mener des opérations terroristes. Pendant ce temps, la menace des vers spaghettis plane sur la ville... Ca va être une longue journée. Avec cette bande dessinée sans paroles à l'esthétique rétrofuturiste, Lucas Varela dépeint un monde où l'Etat, l'industrie et les médias ont fusionné pour contrôler les citoyens- consommateurs gavés de malbouffe et de contenus ineptes. Il met également en scène un récit trépidant teinté de burlesque et d'humour noir. Ses personnages rappellent ceux du cinéma muet, aspirés, malmenés et jetés dans l'action à leur corps défendant.