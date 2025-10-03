Noël, mon abruti de meilleur ami et moi

Melody adore Noël. Les lumières, les chants ringards, les plaids moelleux, les chocolats chauds... tout. Fille unique, un peu de trop, un peu à côté, elle a appris à ne rien attendre... et cette année, ses parents ont décidé de troquer les sapins enneigés contre un trip caliente au Mexique en amoureux. Alors quand Ashley, son meilleur ami depuis une dizaine d'années, lui révèle qu'il n'a pas particulièrement envie d'affronter sa famille en solo et lui propose de l'embarquer avec lui pour les fêtes à Snowfalls, chez son père, elle dit oui sans hésiter. Pour une fois, elle aura un vrai Noël. Ce qu'elle ne découvre qu'en arrivant, en revanche, c'est que son abruti de meilleur ami avait un plan en tête. Un plan dont il ne lui avait pas parlé. Un plan plus que foireux. Il a dit à toute sa famille qu'ils étaient en couple. Et évidemment, impossible de faire marche arrière. A mesure que les jours passent, ce jeu qu'Ashley et Melody pensaient maîtriser commence à les dépasser. Les regards s'attardent, les gestes deviennent plus intimes. Les frontières entre mensonge et vérité deviennent floues. Entre chamailleries, faux-semblants et vrais sentiments, la magie de Noël pourrait bien tout faire dérailler.