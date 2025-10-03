Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Noël, mon abruti de meilleur ami et moi

Livi Dreem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Melody adore Noël. Les lumières, les chants ringards, les plaids moelleux, les chocolats chauds... tout. Fille unique, un peu de trop, un peu à côté, elle a appris à ne rien attendre... et cette année, ses parents ont décidé de troquer les sapins enneigés contre un trip caliente au Mexique en amoureux. Alors quand Ashley, son meilleur ami depuis une dizaine d'années, lui révèle qu'il n'a pas particulièrement envie d'affronter sa famille en solo et lui propose de l'embarquer avec lui pour les fêtes à Snowfalls, chez son père, elle dit oui sans hésiter. Pour une fois, elle aura un vrai Noël. Ce qu'elle ne découvre qu'en arrivant, en revanche, c'est que son abruti de meilleur ami avait un plan en tête. Un plan dont il ne lui avait pas parlé. Un plan plus que foireux. Il a dit à toute sa famille qu'ils étaient en couple. Et évidemment, impossible de faire marche arrière. A mesure que les jours passent, ce jeu qu'Ashley et Melody pensaient maîtriser commence à les dépasser. Les regards s'attardent, les gestes deviennent plus intimes. Les frontières entre mensonge et vérité deviennent floues. Entre chamailleries, faux-semblants et vrais sentiments, la magie de Noël pourrait bien tout faire dérailler.

Par Livi Dreem
Chez Shingfoo

|

Auteur

Livi Dreem

Editeur

Shingfoo

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël, mon abruti de meilleur ami et moi par Livi Dreem

Commenter ce livre

 

Noël, mon abruti de meilleur ami et moi

Livi Dreem

Paru le 03/10/2025

284 pages

Shingfoo

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379874031
9782379874031
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.