Des gars des eaux

Toujours volontaires... ... Pour circonscrire tout foyer de pessimisme, ils n'hésitent pas à utiliser le prestige de l'uniforme pour draguer en boite... ou la lance à incendie pour des massages "thalasso". Autant dire que pour voir débarquer ces Pompiers là dans notre quotidien, on en deviendrait presque pyromane ! Mais pas besoin d'en arriver là : un simple passage dans une bonne librairie fera l'affaire. Les Pompiers de Cazenove et Stédo vous mettent d'emblée la pression et, rassurez-vous, ils ne la lâcheront plus. Une nouvelle comme ça, ça s'arrose !