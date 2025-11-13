Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Des gars des eaux

Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toujours volontaires... ... Pour circonscrire tout foyer de pessimisme, ils n'hésitent pas à utiliser le prestige de l'uniforme pour draguer en boite... ou la lance à incendie pour des massages "thalasso". Autant dire que pour voir débarquer ces Pompiers là dans notre quotidien, on en deviendrait presque pyromane ! Mais pas besoin d'en arriver là : un simple passage dans une bonne librairie fera l'affaire. Les Pompiers de Cazenove et Stédo vous mettent d'emblée la pression et, rassurez-vous, ils ne la lâcheront plus. Une nouvelle comme ça, ça s'arrose !

Par Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des gars des eaux par Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

Commenter ce livre

 

Des gars des eaux

Christophe Cazenove, Stédo

Paru le 12/11/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041117598
9791041117598
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.