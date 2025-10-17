Un beau livre coordonné par Emmanuel de Fontainieu, directeur du Centre international de la Mer à Rochefort. Le livre brasse plusieurs thèmes et disciplines : histoire, géographie, anthropologie, bateaux, traversées de l'Atlantique, le vivant et la biodiversité... Chaque thème est traité par un spécialiste du domaine. Une vingtaine d'auteurs se partagent donc la tâche. Un bel ouvrage choral, foisonnant, illustré par Marie Destrée, jeune illustratrice de la mer, Mathieu Rivrin, photographe breton, Delphine Trentacosta, photographe artiste girondine... avec des documents anciens (cartes notamment), des infographies... Par son graphisme et ses illustrations, le livre est très vivant. Il racontera " des histoires ", rassemblera des morceaux de vies, aventureuses si possible, des connaissances, des images fortes, parfois émouvantes...