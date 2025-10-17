Inscription
#Beaux livres

Atlantique

Emmanuel de Fontainieu

ActuaLitté
Un beau livre coordonné par Emmanuel de Fontainieu, directeur du Centre international de la Mer à Rochefort. Le livre brasse plusieurs thèmes et disciplines : histoire, géographie, anthropologie, bateaux, traversées de l'Atlantique, le vivant et la biodiversité... Chaque thème est traité par un spécialiste du domaine. Une vingtaine d'auteurs se partagent donc la tâche. Un bel ouvrage choral, foisonnant, illustré par Marie Destrée, jeune illustratrice de la mer, Mathieu Rivrin, photographe breton, Delphine Trentacosta, photographe artiste girondine... avec des documents anciens (cartes notamment), des infographies... Par son graphisme et ses illustrations, le livre est très vivant. Il racontera " des histoires ", rassemblera des morceaux de vies, aventureuses si possible, des connaissances, des images fortes, parfois émouvantes...

Par Emmanuel de Fontainieu
Chez Sud Ouest editions

|

Auteur

Emmanuel de Fontainieu

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Récits de mer

Atlantique

Emmanuel de Fontainieu

Paru le 17/10/2025

224 pages

Sud Ouest editions

39,90 €

ActuaLitté
9782817712567
© Notice établie par ORB
