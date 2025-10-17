Inscription
Cracker l'algorithme

Laurent François


Jamais été aussi connectés, et pourtant, jamais été aussi isolés... Les réseaux sociaux, pensés comme une extension des liens sociaux du vrai monde, sont devenus les chambres d'écho de nos frustrations contemporaines. L'algorithme des applications nous enferme dans une bulle rassemblant nos intérêts en nous faisant miroiter un monde à notre goût, créant des communautés aux perceptions dégradées, qui évoluent dans une réalité alternative. Mais ce temps est révolu. L'auteur de ce livre décrypte la désagrégation du lien social provoquée par les réseaux sociaux, tout en explorant sa réinvention par une avant-garde d'utilisateurs. Il analyse aussi les rouages algorithmiques et la marchandisation des interactions pour mieux révéler les mutations du lien social à l'ère numérique. En dressant le portrait de générations hyperconnectées en quête de sens, il lance un appel clair ? : il est temps de changer nos usages - et nous sommes déjà nombreux à l'avoir fait. Laurent François est un dirigeant d'agence de communication, spécialiste des réseaux sociaux et des communautés. Il est diplômé de l'ESCP et de Sciences Po Lyon.

Par Laurent François
Chez Editions de l'Aube

|

Auteur

Laurent François

Editeur

Editions de l'Aube

Genre

Communication - Médias

Cracker l’algorithme

Laurent François

Paru le 17/10/2025

168 pages

Editions de l’Aube

15,00 €

ActuaLitté
9782815969345
