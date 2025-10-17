Inscription
#Essais

Le monde des start-up

Marion Flécher

ActuaLitté
Depuis une quinzaine d'années, les jeunes entreprises innovantes regroupées sous le terme de "start-up" occupent une place croissante sur la scène médiatique et politique. Symboles de modernité et du capitalisme 2. 0, elles sont érigées comme un véritable modèle économique et organisationnel. Comment comprendre cet engouement ? A partir d'une enquête sociologique menée entre 2016 et 2019 en France et dans la Silicon Valley, Marion Flécher confronte les promesses portées par la start-up (success story, méritocratie, flexibilité) à la réalité du terrain (taux d'échec, licenciements massifs, pression à la performance, burn-out). Ecartant la figure mythique du self-made man, elle met en lumière la réalité de ce monde social et cerne le profil de ceux, et plus rarement de celles, qui se lancent dans la création de start-up et se revendiquent de cette étiquette. Alors qu'elles prétendent rompre avec la rigidité hiérarchique des firmes classiques, les start-up proposent un nouveau visage du capitalisme dont les airs plus doux et plus colorés lui ont permis de se relever de ses critiques. A l'ère du numérique et des nouvelles technologies, que viennent-elles présager de l'avenir du travail ?

Par Marion Flécher
Chez Les Presses de Sciences Po

|

Auteur

Marion Flécher

Editeur

Les Presses de Sciences Po

Genre

Sociologie du travail

Le monde des start-up

Marion Flécher

Paru le 07/11/2025

256 pages

Les Presses de Sciences Po

23,00 €

ActuaLitté
9782724644654
© Notice établie par ORB
