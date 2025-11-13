Twin Crowns Tome 1

Twin Crowns m'a ensorcelée dès les premières pages. Un mélange d'aventure et d'humour, un univers riche, de délicieuses romances et deux narratrices inoubliables ! - Sarah J. Maas Un bonheur absolu du début à la fin, Twin Crowns est un bijou. Si vous aimez les rois cruels, les bandits sexy et les histoires de soeurs, ce livre est pour vous ! - Stephanie Garber Wren Greenrock s'est préparée toute sa vie à usurper la place de sa soeur jumelle et monter sur le trône d'Eana. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières, qui l'ont élevée. Rose Valhart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir ? Deux soeurs, deux voix, une même couronne Twin Crowns, c'est un duel savoureux entre magie et politique, porté par deux héroïnes à la fois drôles, puissantes et imparfaites. Complots de cour, ennemis séduisants, rebondissements et révélations : ce roman choral plein d'esprit embarque le lecteur dans une épopée palpitante. L'univers riche, peuplé de sorcières charismatiques et de gardes au regard trouble, évoque un parfait mélange entre Red Queen et La Sélection, en plus espiègle. Un grand souffle de romantasy dès 12 ans Dans cette nouvelle édition au format poche, le roman s'adresse aussi bien aux passionnées de fantasy qu'aux amateurs de romance, rebondissements et héroïnes qui s'émancipent. Il interroge la filiation, la responsabilité, la place des femmes dans le pouvoir - et fait vibrer le lecteur entre deux rires et un soupir. Un best-seller international à découvrir ou redécouvrir...