Vert émeraude

Kerstin Gier, Célia Bourdet, Nelly Lemaire

Gwendolyn a-t-elle jamais été une lycéenne comme les autres ? Pour son premier vrai chagrin d'amour, en tout cas, elle aimerait bien faire comme toutes ses copines : pleurer des heures au téléphone et se gaver de chocolats. Mais pas question, les Veilleurs du temps ont besoin d'elle. Pire, c'est avec Gideon lui-même, celui qui lui a brisé le coeur, qu'elle doit repartir en plein XVIIIe siècle, affronter un drôle de comte, soi-disant immortel. Plus question de pleurer, il faut agir ! Une saga fantastique au parfum de romantasy Secrets de famille, complots, voyages dans le temps et émotions à fleur de peau : cette trilogie culte, traduite en 25 langues et adaptée au cinéma, est un pilier du genre fantastique pour adolescents. Avec cette nouvelle édition, la série s'inscrit dans l'air du temps tout en gardant l'élégance de son univers. Kerstin Gier y mêle aventure, humour et romance avec un sens du rythme infaillible. Le dernier tome d'une trilogie haletante Vert émeraude offre un final haletant et profondément romanesque. A travers le parcours de Gwendolyn, les lecteurs sont invités à explorer les questions de confiance, de trahison et de libre arbitre. C'est aussi un excellent tremplin vers des lectures plus exigeantes du genre. Avec ses dialogues pétillants, son héroïne attachante et ses rebondissements bien ficelés, ce roman donne envie de lire... et de croire en la force de ses choix.

Chez Bayard jeunesse

Paru le 13/11/2025

489 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

9791036384608
