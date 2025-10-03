Les récits et les images ont toujours accompagné les femmes et les hommes en leur révélant différentes façons de voir le monde. Qu'adviendrait-il si de cette diversité, les consciences étaient modelées pour ne conserver qu'une seule version de cet héritage ? A la fin du XIXe siècle, un père et sa fille s'isolent sur une île pour renouer un lien essentiel avec la nature. Entre botanique et expérimentations artistiques, ils découvrent bien d'autres secrets. L'un de leurs descendants enquête sur ces existences passées et soulève depuis le futur d'étranges coïncidences, partageant dans ce livre, des découvertes incroyables... Les aventures luxuriantes de Sigisbert d'Outremonde nous embarque aux confins d'une aventure humaine et philosophique où le fantastique se mêle à l'extraordinaire.