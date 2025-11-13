Inscription
#Essais

Espionnes

Marie-Laure Buisson

ActuaLitté
Plongez dans l'univers des services secrets des plus grandes puissances du monde à travers les portraits de six femmes espionnes Sonya, Sylvia, Kim Hyun-hee, Amaryllis, Justine, Christine. Ces noms vous sont inconnus, mais ce sont ceux de six femmes espionnes au destin hors du commun. Sonya a aidé Staline à élaborer la bombe atomique soviétique, Sylvia a rejoint le Mossad pour traquer le chef d'un groupe terroriste, Kim Hyun-hee a fait exploser un avion sur ordre de Kim Jong-iI, Amaryllis a chassé des marchands d'armes nucléaires en Asie pour la CIA, Justine a pisté les terroristes d'Al-Qaïda de Bali jusqu'en Afghanistan, et Christine a empêché le recrutement d'un savant par un Etat hostile à la France. A travers ces portraits, Marie-Laure Buisson nous plonge dans l'univers fascinant des services de renseignements des plus grandes puissances du monde, du xxe siècle à nos jours. A propos de l'autrice Ancienne avocate d'affaires, Marie-Laure Buisson est aujourd'hui légionnaire de 1re classe d'honneur, colonelle de la réserve citoyenne de l'Armée de l'air, marraine du 4e Régiment étranger et chevalier de la Légion d'honneur. "Une raconteuse d'histoires incroyable ! Un merveilleux récit ! " Gérard Collard "Un livre passionnant à dévorer d'urgence ! " Librairie Fontaine " Ce livre est génial ! " Olivia de Lamberterie, Télématin "Un livre passionnant". Madame Figaro "Marie-Laure Buisson nous présente six femmes de caractère qui ont choisi le monde de l'espionnage, du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Vous les suivez dans leur formation intensive, leurs engagements, leurs actions. De vraies aventures où leur courbage, leur sang-froid font d'elles des héroïnes incroyables". Isabelle Aurousseau-Couriol, Librairie de Paris

Par Marie-Laure Buisson
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Marie-Laure Buisson

Editeur

HarperCollins France

Genre

Espionnage

Espionnes

Marie-Laure Buisson

Paru le 13/11/2025

352 pages

HarperCollins France

8,80 €

