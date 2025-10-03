Premier objet de papeterie proposé par les éditions Pyramyd, ce carnet de bord est le compagnon de route idéal de toute personne pratiquant ou étudiant le design graphique. Pensé comme un outil du quotidien, il propose des pages vierges à compléter, rythmées de motifs graphiques et de citations inspirantes, mais aussi de nombreuses ressources. Pages dédiées aux prises de briefs, tableaux récapitulant les besoins en formation, listes à compléter d'inspirations... sont autant de respirations, de prises de distance indispensables dans toute activité créative. Un cahier intégré dans le carnet présente les ressources clés à toujours conserver sur soi (familles de typographies, signes de correction, formats de papier...). Ce carnet de bord unique en son genre allie élégance visuelle, transmission pédagogique et interventions ludiques !