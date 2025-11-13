Inscription
#Roman francophone

Still Beating

Jennifer Hartmann, Marie-Camille Brault

Il était son pire ennemi. Il est devenu son seul espoir. Lorsque Cora ouvre les yeux, ce ne sont pas les murs de sa chambre qu'elle voit, mais ceux d'un sous-sol délabré inconnu. Il fait sombre, il fait froid, et elle est enchaînée. Près d'elle, il y a Dean. L'homme qu'elle déteste, celui qui ne cesse de la provoquer depuis qu'ils sont au lycée. Plongée en plein cauchemar, Cora sait qu'elle doit mettre de côté sa colère. Car, si elle veut survivre aux jeux pervers de leur tortionnaire, elle n'a d'autre choix que de s'allier à Dean. Ce n'est qu'à deux qu'ils pourront s'en sortir. Mais que se passera-t-il si leur haine mutuelle laisse place à de nouveaux sentiments ? "C'est le genre d'histoire qui vous marque de façon indélébile, que vous n'oublierez pas". Lectrice BookNode A propos de l'autrice : Jennifer Hartmann est une autrice américaine qui vit dans l'Illinois avec son mari, son propre héros de romance, et ses trois enfants. Elle écrit des histoires sombres, tourmentées, qui parlent de résilience et d'amour.

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature érotique

Paru le 13/11/2025

416 pages

8,90 €

9791033922643
