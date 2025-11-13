Londres, 1880. Tout juste revenu d'Afghanistan, le Dr John Watson rencontre un certain Sherlock Holmes et se plonge dans une enquête où la logique se heurte à l'horreur. Des cadavres, affamés à mort en quelques jours, des ombres surnaturelles, une sinistre organisation criminelle... derrière les apparences rôdent des forces occultes que l'humanité n'aurait jamais dû réveiller. De l'asile psychiatrique de Bedlam aux confins glacés du Grand Nord, en passant par les abîmes marins du Sussex, Holmes et Watson se retrouvent confrontés à de dangereuses entités venues d'ailleurs. Des années de luttes contre l'inconnu, de sacrifices et de pertes n'arrêteront pas leur quête de vérité : quels secrets dissimule la monstrueuse expédition du Miskatonic ? Et jusqu'où les mènera leur affrontement contre R'luhlloig, l'Esprit caché qui oeuvre dans l'ombre de James Moriarty... et peut-être de Cthulhu lui-même ? Découvrez enfin la véritable histoire derrière les exploits de Sherlock Holmes. Cette intégrale regroupe : Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex Sherlock Holmes et les Horreurs de Highgate " Lovegrove est un maître de l'hommage à Sherlock Holmes. " The Guardian " Avec un talent consommé, Lovegrove évoque le style de Doyle tout en ajoutant une bonne dose d'éléments macabres et fantastiques caractéristiques du mythe de Cthulhu... Avec ce roman, il met la barre très haut. " San Francisco Book Review " Incontournable. " Bio Gamer Girl