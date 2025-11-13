Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell ; Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic ; Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex ; Sherlock Holmes et les horreurs de Highgate

James Lovegrove, Arnaud Demaegd

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Londres, 1880. Tout juste revenu d'Afghanistan, le Dr John Watson rencontre un certain Sherlock Holmes et se plonge dans une enquête où la logique se heurte à l'horreur. Des cadavres, affamés à mort en quelques jours, des ombres surnaturelles, une sinistre organisation criminelle... derrière les apparences rôdent des forces occultes que l'humanité n'aurait jamais dû réveiller. De l'asile psychiatrique de Bedlam aux confins glacés du Grand Nord, en passant par les abîmes marins du Sussex, Holmes et Watson se retrouvent confrontés à de dangereuses entités venues d'ailleurs. Des années de luttes contre l'inconnu, de sacrifices et de pertes n'arrêteront pas leur quête de vérité : quels secrets dissimule la monstrueuse expédition du Miskatonic ? Et jusqu'où les mènera leur affrontement contre R'luhlloig, l'Esprit caché qui oeuvre dans l'ombre de James Moriarty... et peut-être de Cthulhu lui-même ? Découvrez enfin la véritable histoire derrière les exploits de Sherlock Holmes. Cette intégrale regroupe : Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex Sherlock Holmes et les Horreurs de Highgate " Lovegrove est un maître de l'hommage à Sherlock Holmes. " The Guardian " Avec un talent consommé, Lovegrove évoque le style de Doyle tout en ajoutant une bonne dose d'éléments macabres et fantastiques caractéristiques du mythe de Cthulhu... Avec ce roman, il met la barre très haut. " San Francisco Book Review " Incontournable. " Bio Gamer Girl

Par James Lovegrove, Arnaud Demaegd
Chez Bragelonne

|

Auteur

James Lovegrove, Arnaud Demaegd

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell ; Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic ; Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex ; Sherlock Holmes et les horreurs de Highgate par James Lovegrove, Arnaud Demaegd

Commenter ce livre

 

Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell ; Sherlock Holmes et les monstruosités du Miskatonic ; Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex ; Sherlock Holmes et les horreurs de Highgate

James Lovegrove trad. Arnaud Demaegd

Paru le 19/11/2025

1248 pages

Bragelonne

59,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028136994
9791028136994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.