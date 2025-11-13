" C'est par une sinistre nuit de novembre que j'assistai au couronnement de mes efforts. Rongé d'une angoisse qui confinait à la souffrance, je m'entourai des instruments vitaux afin d'imprimer l'étincelle de l'existence à la créature inerte qui gisait à mes pieds. " Un capitaine de navire en expédition au pôle Nord recueille à son bord un homme anéanti par le froid et la fatigue, mais déterminé à capturer la Créature qu'il poursuit. Une fois remis sur pied, le rescapé, Victor Frankenstein, raconte son histoire : celle d'un scientifique brisé et châtié pour avoir osé défier les mystères de la Création. Considéré comme le tout premier roman de science-fiction jamais publié, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley a traversé les siècles en laissant une empreinte indélébile. On ne compte plus ses résurgences dans la littérature mondiale et les adaptations théâtrales et cinématographiques que cette formidable oeuvre a engendrées. Cette édition est proposée dans une nouvelle traduction, réalisée à partir de la version originelle de Mary Shelley parue en 1818, et non la version retouchée de 1831, plus répandue. Son traducteur, Maxime Le Dain, est un expert en littérature fantastique, et a notamment oeuvré aux traductions et adaptations de Howard Phillips Lovecraft, Alice au pays des merveilles, Scary Stories, et au comics Locke & Key.