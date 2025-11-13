Un monde low-tech

Mettez les vaisseaux spatiaux à la ferraille, débranchez les IAs, passez les robots au pilon et recyclez-les avec les dernières puces multifonctions. Place à un monde basse technologie (low-tech), les mains dans le cambouis et la mécanique surpassant le numérique ! Si on a longtemps associé SF et progrès technologique, cette littérature a su pourtant se montrer la critique la plus sévère de ces innovations et de ces systèmes d'expertise haut de gamme. Et si nous redevenions plus débrouillards et pied à terre ?