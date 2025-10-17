Inscription
#Roman francophone

Notre Dame de pierres, de peaux et de vent

Sarah Albrand

ActuaLitté
L'incendie de Notre Dame de Paris a eu lieu le 15 et 16 avril. Les pompiers ont mis une quinzaine d'heures à l'éteindre. Nef, toiture, charpente, transept, flèche sont touchés, édifice qui est bien plus qu'un édifice au bord de s'écrouler. Sarah Albrand rejoint Notre Dame quelques mois après au sein d'une équipe de maçons, sculpteurs, restaurateurs aux liens fraternels. Elle est une de ces voix là, de ceux venus après l'incendie pour réparer Notre Dame. On va les entendre dans ce long poème. Elle traverse alors une période extrêmement difficile de sa vie. Et une sorte d'étrange parallélisme, de superposition parfois, se créent entre l'église incendiée et la femme blessée. Un effet d'écho, de miroir - qui répare qui ? -, va se créer jusqu'à la restauration et la cicatrisation.

Par Sarah Albrand
Chez La Bibliothèque éditions

|

Auteur

Sarah Albrand

Editeur

La Bibliothèque éditions

Genre

Poésie

Notre Dame de pierres, de peaux et de vent

Sarah Albrand

Paru le 17/10/2025

110 pages

La Bibliothèque éditions

12,00 €

