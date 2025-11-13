Inscription
#Album jeunesse

L'incroyable histoire du chiffre 3

Danielle Chaperon, Agathe Bray-Bourret

ActuaLitté
Le maître de cérémonie s'apprête à commencer le spectacle tant attendu : l'histoire de l'incroyable, du mirobolant, de l'époustouflant chiffre 3 ! Mais le pauvre n'arrive pas à faire son numéro car il ne cesse d'être interrompu par deux personnages... agaçants : Souris qui remet TOUT en question et Singe à l'imagination TRES fertile. Pourquoi est-ce que le chiffre 3 recevrait TOUTE l'attention ? C'est INJUSTE ! Singe et Souris prennent donc le contrôle du spectacle. Ils amèneront les lecteurs. rices et le pauvre maître de cérémonie à les suivre dans les méandres d'une histoire peu conventionnelle.

Par Danielle Chaperon, Agathe Bray-Bourret
Chez Monsieur Ed

|

Auteur

Danielle Chaperon, Agathe Bray-Bourret

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

L'incroyable histoire du chiffre 3

Danielle Chaperon, Agathe Bray-Bourret

Paru le 13/11/2025

72 pages

Monsieur Ed

20,00 €

