Des pas dans le grenier

Lorsque votre fille vous montre la vidéo d'un homme masqué qui s'échappe d'un grenier, vous n'y prêtez d'abord pas attention. Mais voilà que vous reconnaissez la moquette, les escaliers et les tableaux. Votre coeur s'emballe, car la séquence semble avoir été filmée à l'intérieur de votre maison. Pourtant, vous êtes convaincue que personne ne peut entrer dans cette luxueuse résidence sécurisée, conçue pour empêcher les intrusions. Mais très vite, l'étrange s'invite dans votre quotidien. Lorsque des bruits étranges résonnent au coeur de la nuit, que des objets disparaissent, puis réapparaissent ailleurs, vous commencer à douter. Et puis, une deuxième vidéo, semblable à la première, arrive. Vous commencez alors à sérieusement paniquer. Votre imagination vous joue-t-elle des tours ? Quelqu'un pourrait-il réellement vivre dans votre grenier ? Pourrais-ce n'être qu'une simple coïncidence ? Ou la menace est-elle bien réelle ? "Un véritable page-turner ! " - Shari Lapena. "Un thriller plein de rebondissements et de fausses pistes". - Claire Douglas "Ce thriller produit pour les baignoires ce que Psycho a fait pour les douches. Un thriller affûté à la perfection, vif et percutant ; il est d'une justesse exceptionnelle". - A. J. Finn