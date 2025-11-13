Vivre (un poème pour)

Conçu comme une traversée, ce livre se veut une ode à l'amour et à la douceur de vivre. Deux oiseaux semble s'éveiller sur les branches d'un arbre aux premières lueurs de l'aube. Ils nous invitent à une promenade au travers de champs fleuris pour découvrir le poème de Vivre, imprimé sur la double page centrale. Après la lecture, on repart dans cette déambulation champêtre. Peut être croisera-t-on un cheval au pré ? On verra encore des fleurs, et on finira, avant de sortir du livre, par retrouver les deux oiseaux, perchés dans leur arbre, prêts à passer la nuit sous un ciel étoilé.