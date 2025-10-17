Inscription
#Essais

Convivialisme ou barbarie

Les Convivialistes

ActuaLitté
Pourquoi un Nouveau manifeste convivialiste ? Parce que, on le voit bien, les conflits qui embrasent désormais le monde, autant ou plus que des conflits économiques, sont des conflits identitaires. Chaque Etat, chaque culture, chaque religion, chaque genre, chaque individu veut être reconnu comme ayant plus ou au moins autant de valeur que les autres. Ces luttes de reconnaissance, par lesquelles chacun veut affirmer une valeur déniée ou retrouver une grandeur perdue (Make America, or Russia, or China etc. great again), sont en train de détruire tous les équilibres moraux et démocratiques hérités. Ils mènent le monde vers une nouvelle lutte de tous contre tous. Vers la barbarie. Le Nouveau Manifeste convivialiste qui, comme les précédents, va être traduit dans de nombreuses langues, se veut une contribution à la préparation d'un grand symposium qui réunira à l'Unesco une centaine de plus hautes autorités intellectuelles, morales et religieuses de notre temps à qui il sera demandé de dire ce qui est autorisé et ce qui est interdit aux humains alors que la survie même de l'humanité est maintenant en jeu.

Par Les Convivialistes
Chez Editions Le Bord de l'eau

|

Auteur

Les Convivialistes

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Sociologie

Convivialisme ou barbarie

Les Convivialistes, Convivialistes Les

Paru le 17/10/2025

72 pages

Editions Le Bord de l'eau

7,00 €

ActuaLitté
9782385191948
© Notice établie par ORB
