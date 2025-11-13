Inscription
nord', n° 86/octobre 2025

Stéphane Hirschi

Premier dossier consacré au chanteur wallon Julos Beaucarne depuis la revue Chorus en 2000, ce numéro croise des regards sur l'oeuvre et le rayonnement de l'artiste disparu il y a 4 ans. Figure majeure de la chanson francophone, pionnier écologiste, défenseur d'une langue française métissée, pourfendeur du fascisme au Chili ou interprète tendre de Victor Hugo, Beaucarne est évoqué au travers d'analyses de chansons phares, de témoignages inédits, y compris sur les échos de l'oeuvre aujourd'hui.

Par Stéphane Hirschi
Chez Société de Littérature du Nord SLN

|

Auteur

Stéphane Hirschi

Editeur

Société de Littérature du Nord SLN

Genre

Musique

nord', n° 86/octobre 2025

Stéphane Hirschi

Paru le 15/01/2026

130 pages

Société de Littérature du Nord SLN

15,00 €

9782913858589
