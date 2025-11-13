nord', n° 86/octobre 2025

Premier dossier consacré au chanteur wallon Julos Beaucarne depuis la revue Chorus en 2000, ce numéro croise des regards sur l'oeuvre et le rayonnement de l'artiste disparu il y a 4 ans. Figure majeure de la chanson francophone, pionnier écologiste, défenseur d'une langue française métissée, pourfendeur du fascisme au Chili ou interprète tendre de Victor Hugo, Beaucarne est évoqué au travers d'analyses de chansons phares, de témoignages inédits, y compris sur les échos de l'oeuvre aujourd'hui.