Avec cet album coloré, Silvia Borando amène une dimension humoristique à des histoires très, très courtes, au dénouement parfois fatal, mais toujours plein de rigolade. Il était une fois un livre composé de douze histoires complètement absurdes mettant en scène une panoplie d'animaux dans des sketchs d'un maximum de six pages. Ainsi, on croise un éléphant et une fourmi, deux tortues et une passoire, un escargot et un mille-pattes qui voulaient faire une promenade... et bien d'autres. Ce sont des histoires brèves. Très brèves. Fin.