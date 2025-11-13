Inscription
#Album jeunesse

Histoires brèves

Rachel Martinez, Silvia Borando

Avec cet album coloré, Silvia Borando amène une dimension humoristique à des histoires très, très courtes, au dénouement parfois fatal, mais toujours plein de rigolade. Il était une fois un livre composé de douze histoires complètement absurdes mettant en scène une panoplie d'animaux dans des sketchs d'un maximum de six pages. Ainsi, on croise un éléphant et une fourmi, deux tortues et une passoire, un escargot et un mille-pattes qui voulaient faire une promenade... et bien d'autres. Ce sont des histoires brèves. Très brèves. Fin.

Chez Les 400 coups

|

Auteur

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Paru le 13/11/2025

64 pages

Les 400 coups

17,00 €

9782898153389
© Notice établie par ORB
