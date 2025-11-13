Guérir de la violence

L'humanité est en même temps auteure et victime de la violence qu'elle porte en elle. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille se contenter de ce constat et renoncer à toute action visant à faire progresser l'humanité. Aller aux racines de la violence, s'efforcer d'identifier les vrais problèmes puis faire des préconisations est l'ambition de cet ouvrage. Sans être des militants de la diversité, les auteurs ont cherché à tenir compte des réalités et proposent plusieurs chemins pour dépasser les peurs suscitées par les différences de toute nature, notamment par une "conversion" de l 'inconscient permettant de percevoir l'autre non comme une menace mais comme un partenaire possible. Jusqu'à présent, les humains se sont constitués en communautés rivales, ce qui n'a pas cesser de provoquer des conflits entre clans, tribus ou nations. Or il est urgent de considérer que, maintenant, c'est l'humanité tout entière qui est menacée par ses propres excès, qu'il s'agisse de la prolifération nucléaire, du dérèglement climatique, des ravages de la surconsommation, de la croyance dans le salut par la force. Dans cet écrit, les deux essayistes démontrent que l'humanité est tout à fait capable de trouver en elle-même les ressources pour faire de la terre notre maison commune.