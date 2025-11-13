Comprendre la République, c'est d'abord comprendre la commune. La mairie est le premier lieu d'exercice concret de la citoyenneté : elle incarne les valeurs républicaines au plus près du quotidien. Comment fonctionne une mairie ? Quel est le rôle du maire, du conseil municipal ? Comment les citoyens - jeunes ou adultes - peuvent-ils participer aux décisions ? Cet ouvrage explore le fonctionnement de l'institution communale, ses missions clés (logement, sécurité, environnementâ¦), et les nombreuses façons d'agir pour améliorer la vie collective. La commune, pilier de notre démocratie, reste l'échelon où les enjeux publics prennent tout leur sens. Une lecture essentielle pour mieux comprendre, s'engager et exercer pleinement sa citoyenneté. Un outil pédagogique à mettre entre toutes les mains à l'approche des municipales de 2026.