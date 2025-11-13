Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

La Mairie

Marina Bellot, Nane éditions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre la République, c'est d'abord comprendre la commune. La mairie est le premier lieu d'exercice concret de la citoyenneté : elle incarne les valeurs républicaines au plus près du quotidien. Comment fonctionne une mairie ? Quel est le rôle du maire, du conseil municipal ? Comment les citoyens - jeunes ou adultes - peuvent-ils participer aux décisions ? Cet ouvrage explore le fonctionnement de l'institution communale, ses missions clés (logement, sécurité, environnementâ¦), et les nombreuses façons d'agir pour améliorer la vie collective. La commune, pilier de notre démocratie, reste l'échelon où les enjeux publics prennent tout leur sens. Une lecture essentielle pour mieux comprendre, s'engager et exercer pleinement sa citoyenneté. Un outil pédagogique à mettre entre toutes les mains à l'approche des municipales de 2026.

Par Marina Bellot, Nane éditions
Chez Nouvelle Arche de Noé

|

Auteur

Marina Bellot, Nane éditions

Editeur

Nouvelle Arche de Noé

Genre

Droit administratif général

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Mairie par Marina Bellot, Nane éditions

Commenter ce livre

 

La Mairie

Marina Bellot, Nane éditions

Paru le 13/11/2025

48 pages

Nouvelle Arche de Noé

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782843682803
9782843682803
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.