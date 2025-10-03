Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Bellatrix Tome 3

Leo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toujours infiltrées sur Bellatrix, une planète "arriérée" , Manon et Kim mènent difficilement leur mission, à savoir préserver la planète de l'obscurantisme qui la menace. Alors qu'elles pensaient être les seules sur place à bénéficier d'une technologie avancée, elles découvrent une présence extraterrestre hostile. Par ailleurs, dans l'espace, une flotte arctarode - un peuple étrange et très évolué techniquement - exige la fin de tout contact entre les deux Terriennes et le reste de l'équipe du projet Bellatrix. Cette démarche inquiète au plus haut point les Avarants...

Par Leo
Chez Dargaud

|

Auteur

Leo

Editeur

Dargaud

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bellatrix Tome 3 par Leo

Commenter ce livre

 

Bellatrix Tome 3

Leo

Paru le 03/10/2025

48 pages

Dargaud

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205213256
9782205213256
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.