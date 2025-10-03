Bellatrix Tome 3

Toujours infiltrées sur Bellatrix, une planète "arriérée" , Manon et Kim mènent difficilement leur mission, à savoir préserver la planète de l'obscurantisme qui la menace. Alors qu'elles pensaient être les seules sur place à bénéficier d'une technologie avancée, elles découvrent une présence extraterrestre hostile. Par ailleurs, dans l'espace, une flotte arctarode - un peuple étrange et très évolué techniquement - exige la fin de tout contact entre les deux Terriennes et le reste de l'équipe du projet Bellatrix. Cette démarche inquiète au plus haut point les Avarants...