#Manga

Goddesses Cafe Terrace Tome 15

Kouji Seo, Fabien Dautriche, Simona Maccaroni

ActuaLitté
Le concert des "Familia Five" et du groupe d'Akane ont été un succès. A présent, la vie du café reprend son cours, ou presque... Car une princesse et sa servante, débarquent au Familia à la recherche d'un plat mystérieux cuisiné autrefois par la cheffe Kasukabe. Qui plus est, la jeune princesse se prétend être fiancée à Hayato et rivalise même en cuisine avec Shiragiku. Cette dernière organise alors un duel de cheffes !

Par Kouji Seo, Fabien Dautriche, Simona Maccaroni
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kouji Seo, Fabien Dautriche, Simona Maccaroni

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Goddesses Cafe Terrace Tome 15

Kouji Seo trad. Fabien Dautriche

Paru le 13/11/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

9782811697358
