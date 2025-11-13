Goddesses Cafe Terrace Tome 15

Le concert des "Familia Five" et du groupe d'Akane ont été un succès. A présent, la vie du café reprend son cours, ou presque... Car une princesse et sa servante, débarquent au Familia à la recherche d'un plat mystérieux cuisiné autrefois par la cheffe Kasukabe. Qui plus est, la jeune princesse se prétend être fiancée à Hayato et rivalise même en cuisine avec Shiragiku. Cette dernière organise alors un duel de cheffes !