Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Politiques du faire-monde

Philippe Descola

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A partir de ses "Tanner Lectures" , conférences données en 2023 à l'université de Californie à Berkeley, Philippe Descola expose les grandes orientations politiques qui se dégagent de son travail anthropologique mené depuis plus de cinquante ans, notamment auprès des Achuar en Amazonie. Il met en évidence les impasses du programme d'étude du monde déployé par les Lumières, cette fabrique de distinction entre nature et culture, et rappelle sa conception de quatre filtres ontologiques qui, selon lui, structurent le processus de mondiation : l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme. Ilmontre combienles manières de concevoir les relations entre humains et non-humains dans les sociétés extramodernes peuvent stimuler de nouvelles formes de collectifs, d' alterpolitiques , à la fois plus ouvertes et plus inclusives. Un effort devenu nécessaire et urgent à l'ère du réchauffement climatique où le vivant est en crise généralisée et où les Etats n'apparaissent pas à la hauteur des défis à venir. Avec ce court texte, Philippe Descola nous offre une remarquable synthèse de ses travaux mais également une formidable émulation pour repenser de nouveaux modes d'action politique et de vie en commun. Médaille d'or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Descola développe une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains qui a révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps. Il est l'auteur, entre autres, de Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005), La Composition des mondes (Flammarion, 2014) et Les Formes du visible (Seuil, 2021). Il a collaboré avec Alessandro Pignocchi à Ethnographies des mondes à venir (Seuil, 2022).

Par Philippe Descola
Chez Seuil

|

Auteur

Philippe Descola

Editeur

Seuil

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Politiques du faire-monde par Philippe Descola

Commenter ce livre

 

Politiques du faire-monde

Philippe Descola

Paru le 03/10/2025

160 pages

Seuil

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021560442
9782021560442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.