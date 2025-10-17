Libéré après une détention de quatorze ans au cours de laquelle il n'a cessé de clamer son innocence, Théo Bargny se rend à Aurillac en train de nuit. Il a sur lui de quoi tuer le magistrat qui l'a fait condamner pour le meurtre de sa femme, Céline. Giselle Delourne vient de perdre son mari Paul et sa soeur Clara dans l'incendie de sa maison. Elle prend le même train de nuit avec l'intention de renoncer à sa part dans l'héritage d'une villa de vacances à laquelle Paul tenait beaucoup. La rencontre fortuite entre Théo et Giselle va se transformer en un brûlant attachement qui mettra à nu leurs douleurs les plus enfouies, mais leur ouvrira aussi le chemin du retour à la vie risquée.