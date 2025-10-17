Inscription
Retour à la vie risquée

Dominique Van Cotthem

ActuaLitté
Libéré après une détention de quatorze ans au cours de laquelle il n'a cessé de clamer son innocence, Théo Bargny se rend à Aurillac en train de nuit. Il a sur lui de quoi tuer le magistrat qui l'a fait condamner pour le meurtre de sa femme, Céline. Giselle Delourne vient de perdre son mari Paul et sa soeur Clara dans l'incendie de sa maison. Elle prend le même train de nuit avec l'intention de renoncer à sa part dans l'héritage d'une villa de vacances à laquelle Paul tenait beaucoup. La rencontre fortuite entre Théo et Giselle va se transformer en un brûlant attachement qui mettra à nu leurs douleurs les plus enfouies, mais leur ouvrira aussi le chemin du retour à la vie risquée.

Par Dominique Van Cotthem
Chez Genèse Edition

|

Auteur

Dominique Van Cotthem

Editeur

Genèse Edition

Genre

Romans noirs

Retour à la vie risquée

Dominique Van Cotthem

Paru le 17/10/2025

224 pages

Genèse Edition

22,50 €

9782382010464
