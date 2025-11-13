Out of my mind

Alba Levine ne craint pas les mystères... Elle les traque. Fille d'une brillante avocate et d'un détective privé de renom, elle propose, au sein de l'Agence, ses services d'enquêtrice à d'autres étudiants de la prestigieuse Austen University. Rien ne l'avait toutefois préparée à son nouveau client : Nate Huxley, son meilleur ami. Depuis plusieurs semaines, des lettres hostiles sont adressées au footballeur star des Wardens. Habitué à la rançon du succès, il ne s'en inquiète pas au départ. Mais, quand ces missives ciblent directement son amitié avec Alba, il voit rouge et décide de la mettre au courant. Afin de pousser le corbeau à se trahir, ils décident de s'afficher comme le nouveau couple phare du campus. Les faux amoureux transis donnent tout pour paraître crédibles... au risque de déterrer des sentiments profondément enfouis. De suppositions en révélations, la relation qui unit Alba et Nate depuis tant d'années tiendra-t-elle le coup face à l'adversité... ou prendra-t-elle un nouveau tournant ?