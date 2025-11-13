Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Cursed princess club Tome 4

Robyn Stella Bligh, LambCat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite tant attendue du webtoon qui a su conquérir des millions de lecteurs ! Dans le cadre de ses études, Gwendolyn se voit confier une mission spéciale : organiser un grand dîner qui réunirait les membres de sa famille, dont son père le roi, et les princesses maudites. Mais comment s'assurer que ne seront pas dévoilées les malédictions des princesses, ce qui mettrait en danger l'existence du club ? Comme toujours, Préz, la présidente du Club des Princesses Maudites, a la solution parfaite : dissimuler leurs malédictions en se faisant passer pour de respectables princesses du CPM... le Conservatoire des Princesses Mondaines. C'est sûr, la famille de Gwen n'y verra que du feu... après quelques heures de répétition. Au cours de cette journée, pourtant, les certitudes de Préz seront mises à mal et les préparatifs ne se passeront pas comme prévu. Le prince Frederick, déterminé à avoir une discussion avec Gwen, pourrait bien être de la partie... malgré lui. De plus, une menace plane toujours sur les membres du club et la question demeure : si la prémonition de Nell se révèle juste, qui risque de périr à la nouvelle lune ?

Par Robyn Stella Bligh, LambCat
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Robyn Stella Bligh, LambCat

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Global Manga/type mixte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cursed princess club Tome 4 par Robyn Stella Bligh, LambCat

Commenter ce livre

 

Cursed princess club Tome 4

LambCat trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 13/11/2025

320 pages

Hugo et Compagnie

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755672961
9782755672961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.