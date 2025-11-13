Cursed princess club Tome 4

La suite tant attendue du webtoon qui a su conquérir des millions de lecteurs ! Dans le cadre de ses études, Gwendolyn se voit confier une mission spéciale : organiser un grand dîner qui réunirait les membres de sa famille, dont son père le roi, et les princesses maudites. Mais comment s'assurer que ne seront pas dévoilées les malédictions des princesses, ce qui mettrait en danger l'existence du club ? Comme toujours, Préz, la présidente du Club des Princesses Maudites, a la solution parfaite : dissimuler leurs malédictions en se faisant passer pour de respectables princesses du CPM... le Conservatoire des Princesses Mondaines. C'est sûr, la famille de Gwen n'y verra que du feu... après quelques heures de répétition. Au cours de cette journée, pourtant, les certitudes de Préz seront mises à mal et les préparatifs ne se passeront pas comme prévu. Le prince Frederick, déterminé à avoir une discussion avec Gwen, pourrait bien être de la partie... malgré lui. De plus, une menace plane toujours sur les membres du club et la question demeure : si la prémonition de Nell se révèle juste, qui risque de périr à la nouvelle lune ?